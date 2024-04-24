    Европейские газовые трейдеры беспокоятся о следующей зиме

    Борьба за газ привела к тому, что некоторые страны во время энергетического кризиса построили причали для СПГ-терминалов. Среди них была и Эстония, построившая причал в Палдиски.Фото: Andra Adomavičienė

    Трейдеры на газовых рынках беспокоятся о следующей зиме, передает Bloomberg.

    Хотя спрос на газовом рынке остается спокойным, а Европа выходит из отопительного периода с рекордными запасами, лидеры сектора предрекают рост рисков. Это отражается и на ценах.

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