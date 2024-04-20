    Ремонт Balticconnector завершился

    Наземная часть Balticconnector в ПалдискиФото: Elering

    Завершены ремонтные работы финско-эстонского газопровода Balticconnector стоимостью 35 миллионов евро, пишет ERR,

    Когда зарегистрированное в Гонконге судно Newnew Polar Bear в октябре прошлого года разрушило газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, никто не знал, как долго компрессорная станция будет простаивать. В настоящее время Balticconnector отремонтирован, а на компрессорной станции проводится догерметизация трубы - с понедельника газ должен снова начать движение между двумя странами.
    «Раньше, в период, когда труба была прорвана, мы были связаны с внешним миром через одну газопроводную трубу, идущую в Латвию. Теперь у нас есть (снова) связь с Финляндией», — сказал Рейго Кебья, член правления Elering.
    «Это дает нам возможность доставлять газ с терминала Инкоо и доставлять его в резервуар. Это очень важно для региона - хотя бы из-за того, что сезон пополнения хранилищ начинается 1 мая, т.е. газ должен быть закачан в хранилище. К тому же, 1 мая Клайпедский терминал СПГ выйдет на ремонт более чем на месяц", - сказал руководитель Eesti Gaas Маргус Каасик.
    Ремонтные работы обошлись примерно в 35 миллионов евро, и поскольку Balticconnector застрахован, есть надежда, что потребителям газа за него не придется платить.
  • Самое читаемое
Ремонт Balticconnector завершился
Milrem Robotics поставит роботизированные системы Силам обороны Японии
Произошел халвинг биткойна
Эпицентр
Сильный доллар вредит экономике Эстонии, но некоторые фирмы набивают карманы
Растущая стоимость доллара США по отношению к евро не сулит ничего хорошего для экономики Эстонии: инфляция будет набирать обороты, но в выигрыше окажутся несколько компаний.
Растущая стоимость доллара США по отношению к евро не сулит ничего хорошего для экономики Эстонии: инфляция будет набирать обороты, но в выигрыше окажутся несколько компаний.
Все большие материалы
Инвестор
Число клиентов Netflix выросло на 9 млн человек, но акции все равно упали
Число подписчиков Netflix в первом квартале почти вдвое превысило прогноз аналитиков, но акции на вторичном рынке все равно снизились.
Число подписчиков Netflix в первом квартале почти вдвое превысило прогноз аналитиков, но акции на вторичном рынке все равно снизились.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: мы ребята скромные. Просто правим миром
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Экономист: отели и рестораны еще не оправились от спада
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Разговоры о том, как дорого стало обедать на работе или ужинать в ресторане, наверняка не редкость при встрече с друзьями в офисном кафе или на отдыхе. Однако реальная картина показывает, что уровень цен в ресторанах, а также, например, в отелях вырос меньше, чем домашние расходы, пишет главный экономист Luminor Ленно Уускюла.
Все мнения
Интервью
Михаил Крутихин: администрация Байдена не хочет ограничивать экспорт российской нефти
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Администрация нынешнего президента США Джо Байдена опасается вводить новые санкции против российской нефти, чтобы не допустить роста цен на американских заправках в преддверии американских выборов, сказал в интервью ДВ партнер консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект