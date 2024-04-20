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dv.ee

20 апреля 2024 в 9:51









Ремонт Balticconnector завершился

Наземная часть Balticconnector в Палдиски Фото: Elering

Завершены ремонтные работы финско-эстонского газопровода Balticconnector стоимостью 35 миллионов евро, пишет ERR,

Когда зарегистрированное в Гонконге судно Newnew Polar Bear в октябре прошлого года разрушило газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией, никто не знал, как долго компрессорная станция будет простаивать. В настоящее время Balticconnector отремонтирован, а на компрессорной станции проводится догерметизация трубы - с понедельника газ должен снова начать движение между двумя странами.

«Раньше, в период, когда труба была прорвана, мы были связаны с внешним миром через одну газопроводную трубу, идущую в Латвию. Теперь у нас есть (снова) связь с Финляндией», — сказал Рейго Кебья, член правления Elering.

«Это дает нам возможность доставлять газ с терминала Инкоо и доставлять его в резервуар. Это очень важно для региона - хотя бы из-за того, что сезон пополнения хранилищ начинается 1 мая, т.е. газ должен быть закачан в хранилище. К тому же, 1 мая Клайпедский терминал СПГ выйдет на ремонт более чем на месяц", - сказал руководитель Eesti Gaas Маргус Каасик.

Ремонтные работы обошлись примерно в 35 миллионов евро, и поскольку Balticconnector застрахован, есть надежда, что потребителям газа за него не придется платить.