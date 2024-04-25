    Россия заблокировала резолюцию о неразмещении ядерного оружия в космосе в Совбезе ООН

    Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

    Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе, подготовленный США и Японией, сообщается на сайте ООН.

    Резолюцию поддержали 13 из 15 стран — участниц Совбеза ООН. Китай воздержался от голосования, пишет «Медуза».
    В проекте резолюции, как отмечает ООН, говорилось, что ядерный взрыв или применение любого другого вида оружия массового уничтожения в космосе может иметь серьезные последствия для всех стран. Авторы резолюции призывали не разрабатывать ядерное оружие или любые другие виды оружия массового уничтожения, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли.
    Также в документе есть призыв «активно содействовать достижению цели мирного использования космического пространства и предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве».
    Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил перед голосованием, что документ направлен на углубление раскола среди членов Совбеза ООН. Россия и Китай предложили поправку с призывом ко всем странам «навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и применение силы или угрозы силой в космическом пространстве».
    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что Россия наложила вето на резолюцию, потому что «предложенные нами принципиальные поправки были проигнорированы».
    По данным американских СМИ, власти США опасаются, что Россия готовится разместить ядерное оружие в космосе. Глава Совета национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Россия разрабатывает противоспутниковое оружие, в связи с чем США начали прямое дипломатическое взаимодействие с Россией и другими странами. По данным The New York Times, США попросили Индию и Китай отговорить Россию от шага, «который может обернуться катастрофой». В Кремле называли сообщения о разработке нового оружия «уловкой» Вашингтона и указывали, что США не выходят на связь с РФ.

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