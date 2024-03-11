Кража в BaltCap пошатнула весь сектор. Судьба фирмы зависит от милости инвесторов

По словам ведущего партнера инвестиционной компании BaltCap Пеэтера Сакса, они находятся в контакте с участниками рынка частного капитала в Балтии и полностью понимают их беспокойство. Он надеется, что открытое и серьезное отношение к произошедшему со стороны BaltCap поможет избежать долгосрочных последствий для сектора и не распространится на весь рынок. Фото: Remo Tõnismäe/Postimees/Scanpix

Из инвестиционной компании BaltCap были украдены 40 миллионов евро, и теперь судьба предприятия зависит от того, как компания урегулирует свои финансовые дела с инвесторами. От того, как будут устранены последствия кражи, зависит судьба местного частного и рискового рынка капитала.

Сейчас все взгляды обращены на местные пенсионные фонды, инвестирующие в фонды BaltCap. Компания пообещала компенсировать им ущерб, но четкого плана на бумаге все равно нет. «Мы не планируем ждать бесконечно, – говорит директор LHV Varahaldus Вахур Валлисту. – Нам нужна какая-то ясность».