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Тыну Пекк

1 марта 2024 в 11:13









Тыну Пекк: чему нас может научить произошедшее в BaltCap?

Вместо того, чтобы оценивать пригодность управляющего фондом и постоянно проверять его деятельность, стоит направить финансы в те фонды, где у человека в принципе нет возможности прикарманить деньги инвесторов, пишет член правления Tuleva. Фото: Andras Kralla/Äripäev

Пришло время пролить больше света на инвестиции фондов, пишет в блоге основатель и управляющий Tuleva Fondid Тыну Пекк.

Нескольким пенсионным фондам Эстонии недавно пришлось девальвировать свои инвестиции в BaltCap Infrastructure Fund, когда вдруг выяснилось, что управляющий фонда много лет использовал деньги инвесторов в личных целях. Подобные случаи редки, но оказывают большое влияние. Инвестору было бы разумнее избегать такого риска. Но как?

Кратко: в ноябре компания по управлению активами BaltCap, управляющая деньгами пенсионных фондов Эстонии, EIB и других крупных инвесторов, объявила, что уволила управляющего фондом BaltCap Infrastructure Fund за «проступки». BaltCap пообещал компенсировать фонду все убытки.

В январе Äripäev обнаружил, что пенсионные фонды эстонских банков снизили стоимость инфраструктурного фонда BaltCap на 20%. По данным издания, три пенсионных фонда Swedbank потеряли 1,9 миллиона евро, фонды LHV – 1 миллион, а фонды SEB – чуть менее полумиллиона евро. Сами пенсионные фонды дополнительной информации о случившемся не раскрыли.

Тем временем управляющего фондом уже подозревают в хищении 40 миллионов евро. Подано несколько исков, подозреваемый находится под стражей, но не ясно, кто возместит ущерб.

Что может случиться – то случится

Финансовая теория гласит, что инвестор не должен брать на себя те риски, которых можно избежать без снижения ожидаемой доходности. Например, неразумно вкладывать все свои деньги только в акции Apple или исключительно в компании Таллиннской биржи. Ожидаемая доходность таких инвестиций такая же, как и у широко диверсифицированного портфеля (например, глобального индексного фонда), но риск во много раз выше.

Есть и другие риски, на которые инвестору не следует идти, поскольку они ничего не добавляют к доходности. От некоторых из них нас защищает закон. Например, закон беспокоится о том, чтобы инвестор пенсионных фондов не брал на себя коммерческие риски фондового управляющего. Так, активы пенсионного фонда должны хранится отдельно от активов управляющей компании. Если компания не добьется успеха и обанкротится, то деньги инвесторов фонда не пострадают.

Но что делать в том случае, если управляющий фондом злоупотребляет доверием инвесторов и пользуется деньгами в личных целях? Именно так и случилось в BaltCap. Подобные кражи редки, но когда они случаются, то оказывают огромное влияние.

Греческому философу Диодору приписывают выражение «то, что может случиться, случится». Иными словами: если вероятность какого-то события присутствует, то через достаточно долгое время оно произойдет. Накопление пенсионных сбережений занимает десятилетия, и очень вероятно, что за это время ваши активы столкнутся как с крахом фондового рынка, так и с фондовым управляющим, чьи намерения не честны.

В отличие от краха фондового рынка, риск мошенничества является односторонним, то есть асимметричным. Хотя цены на акции могут сильно упасть из-за неожиданной депрессии на рынке, они также могут неожиданно вырасти. При этом я не слышал о случаях, когда управляющий фондом случайно перевел деньги со своего счета в фонд, всегда происходит обратное.

Инвестор может попытаться управлять этим риском – нанять аудиторов и аналитиков, провести тщательную проверку биографических данных, подписать длинные контракты. Одна из причин высокой стоимости активно управляемых фондов кроется именно в такой деятельности.

К сожалению, эффективность этих защитных мер сомнительна. В конце концов, мошенник 100% своего времени посвящает тому, как заполучить деньги. Инвестор же уделяет на это может быть 1% времени, поэтому рано или поздно слабое место будет найдено. Вывод: что может произойти, то произойдет.

Лучшим вариантом является устранение риска. Именно этим и занимается все большее число инвесторов в мире. Вместо того, чтобы оценивать пригодность фондового управляющего и постоянно проверять его деятельность, стоит направить финансы в те фонды, где у человека в принципе нет возможности прикарманить деньги инвесторов.

Такими фондами являются, например, индексные фонды, условия которых точно определяют, куда управляющий фондом должен вкладывать деньги инвесторов. Банк, где хранятся активы фонда, одобряет только те сделки, которые соответствуют условиям фонда и типовому портфелю. Поэтому, даже при самых лучших намерениях, фондовый управляющий не сможет куда-либо переместить деньги.

Давайте прольем свет на проблему

Инвестиционный мир предпочитает контролировать информацию, которую получают инвесторы. Именно поэтому в отчетах фондов мы до сих пор читаем только о тех инвестициях, которые удались. До сих пор ни один пенсионный фонд Эстонии не счел необходимым в ежемесячном обзоре проинформировать владельцев паев об убытках, причиненных произошедшим в BaltCap.

Это очень по-человечески – кто из нас любит говорить о своих неудачах. Вот почему не стоит полагаться на добросовестность фондового управляющего, который расскажет о ваших инвестициях с роботизированной честностью. Было бы лучше, если бы вы могли проверить их из независимого источника.

Отчеты пенсионных фондов уже стали публичными – благодаря этому Äripäev первым узнал о масштабах мошенничества в Baltcap. К сожалению, читать их – не самое простое занятие. Отчеты представляются в виде PDF-файла, причем для составления понятной картины нужно сравнивать отчеты за несколько периодов.

К сожалению, отчеты фонда BaltCap не являются публичными. То же самое относится и к отчетам большинства венчурных фондов и фондов прямых инвестиций. Но именно они аккумулируют значительную часть активов пенсионных фондов Эстонии.

Поэтому никто со стороны не может обнаружить ошибки и забить тревогу. Поэтому подобные случаи мошенничества могут оставаться скрытыми годами. Управляющий фондом BaltCap еще два года назад попал в поле зрения следственных органов, однако владельцы денег (инвесторы пенсионных фондов) об этом ничего не узнали.

Большинство этих фондов управляют государственными деньгами, и поэтому к их инвестициям присутствует общественный интерес. С точки зрения общественного интереса, для таких фондов было бы очень разумно регулярно публиковать содержимое портфолио на своем веб-сайте. Таким образом, реальные владельцы денег (налогоплательщики и владельцы паев пенсионных фондов) смогли бы увидеть, где размещены их активы.

Мы уже видели, как раскрытие информации способствовало снижению комиссий пенсионных фондов. Когда мы основали Tuleva, ни один фондовый управляющий не хотел говорить об общих затратах фонда (текущих комиссиях). Сегодня, благодаря как закону, так и общественности, стало совершенно естественно, что платы за управление фондом доступны и их можно легко сравнить. Настало время пролить больше света и на инвестиции в фонды.