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Ану Йыги

9 мая 2024 в 12:15









Несмотря на кибератаку, машиностроительная компания заработала внушительную прибыль

Производство Konesko в Коэру. Фото: Andres Haabu

Производитель электродвигателей и крупных металлоконструкций Konesko увеличил оборот на 10 процентов, увеличив прибыль в два с лишним раза, несмотря на совершенную на него осенью кибератаку.

Оборот Konesko в прошлом году превысил 95 миллионов евро, а операционная прибыль компании составила около 8,5 миллиона евро.