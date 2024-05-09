Металлургический завод MAST Europe. Фото: Николай Андреев

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Николай Андреев

9 мая 2024 в 7:58

Титановый лом прожег стену завода в Нарве, но производство не прекращалось

В прошлую субботу на нарвском металлургическом предприятии MAST Europe произошел пожар. Его последствия видны даже со стороны – часть обшивки стены оплавилась и в двух местах прогорела насквозь. Руководитель завода говорит, что значительную часть убытков покроет страховка.

Последствия пожара видны невооруженным глазом. Фото: Николай Андреев

Предприятие производит лигатуры из цветных металлов, которые затем используются в металлургии, а также выпускает ферротитан – сплав титана с железом и другими веществами.

В качестве сырья для своей продукции MAST Europe использует лом цветных металлов, в том числе титана, который привозят в Нарву для переработки. Именно привезенная из Германии титановая стружка и загорелась на заводе.

Металлургические пряности

«Мы покупаем разные алюминиевые провода и отходы, которые нам привозят поставщики из Латвии и Литвы, и переплавляем их, добавляя легирующие компоненты, такие как титан и цирконий. Это алюминиевая часть. Также мы делаем ферросплавы на основе титана – ферротитан – опять же, для автомобилей. Если каждый автомобиль, скажем, весит тонны полторы, в нем – три килограмма нашего ферротитана», – рассказал ДВ Сергей Махов.

По словам Махова, ферротитан от MAST Europe иностранные металлургические заводы добавляют в сталь при плавке, что позволяет сделать стальные листы нужной прочности более тонкими и легкими.

«Мы, грубо говоря, производим металлургические пряности. Если пряности добавляют вкус, мы добавляем качество – измельчаем структуру металла, чтобы он не разорвался при прокате, чтобы не трескался при штамповке», – пояснил он.

Сергей Махов рассказал, что лигатуры и ферротитан из Нарвы покупают крупнейшие сталелитейные компании мира – от Норвегии до Японии. Сырьем для производства являются отходы цветных металлов. Например, отходы титана поставляют автопроизводители. Они же – покупатели металла, который выплавляется с добавлением ферротитана из Эстонии.

«Мы получаем из Японии титановое сырье и отправляем в Японию ферротитан на Nippon Steel и другие заводы», – приводит пример руководитель MAST Europe Сергей Махов.

Потери – 4 тонны титана и погрузчик

В результате пожара сгорело 4 тонны титана и электрический погрузчик. Также расплавилась обшивка стены и был поврежден трубопровод внутри здания. По словам директора, часть расходов на восстановление компенсирует страховка.

«Конечно, какие-то финансовые потери есть, но ничего сверхъестественного не произошло», – говорит Махов.

Завод не прекращал работу даже во время пожара – плавильные печи расположены не в том помещении, где был пожар. «Предприятие сейчас работает штатно, все сотрудники на местах, включая того, которого увезли в больницу на проверку», – сказал Махов.

По его словам, пострадавшим оказался рабочий из Украины, работающий на предприятии меньше года. Как рассказал Сергей Махов, у пострадавшего было не отравление продуктами горения, а шоковое состояние, его обследовали в больнице, и он уже вернулся к работе.

Металлургический завод не останавливал работу во время пожара: плавильные печи расположены в другом помещении. Фото: Николай Андреев

MAST Europe работает в старом промышленном здании в промзоне в южной части Нарвы между самим городом и Балтийской электростанцией. До ближайшего жилья от места пожара – около одного километра по прямой. Спасательный департамент сразу после начала пожара предупредил нарвитян об опасности распространения токсичного дыма, призвав закрыть окна и двери.

Руководитель завода эту опасность категорически отвергает. По его словам, при горении титана образуется диоксид титана. Это вещество – разрешенный пищевой краситель Е171, придающий продуктам питания белый цвет, его также его добавляют в косметику и в краски.

Как металл мог вспыхнуть?

Сергей Махов признает, что первая реакция работников была не такой, какой должна была быть по инструкции – спасателей вызвали сразу, но действия по тушению пожара начали неправильно и с опозданием. Был вечер выходного дня, и обученных этому работников рядом не было. По словам руководителя предприятия, пожар можно было бы потушить гораздо быстрее и теперь он организует дополнительное обучение, чтобы такая ситуация не повторилась.

«Это редкое явление, но хорошо бы на будущее от него застраховаться. Что мы и сделаем», – сказал Сергей Махов.

На случай пожара на заводе хранятся специальные противопожарные одеяла из негорючей ткани, поскольку тушить горящий титан водой нельзя – вода от высокой температуры разлагается на кислород и водород, что в разы усиливает горение. Сергей Махов рассказал, что работник завода на погрузчике перенес часть стружки, которая еще не загорелась, а спасатели укрыли место возгорания противопожарными одеялами, и постепенно горение прекратилось. Спасательный департамент сообщал также, что спасатели засыпали периметр пожара песком, чтобы не допустить его распространения.

«Горело часа четыре, но пожарные по-честному до утра там дежурили», – рассказал Махов.

Причиной пожара, по мнению директора, могла быть случайная искра, например, от того, что проезжающий мимо погрузчик задел какую-то металлическую деталь. По его словам, для очень мелких частиц титана этого могло быть достаточно.

Хотя титан – металл, мелкие частицы титана воспламеняются при сильном нагреве и горят ярким пламенем с выделением большого количества тепла. Например, в этом видео на YouTube энтузиаст показывает свой эксперимент, в котором титановая стружка самовоспламеняется при обработке титановой детали на обычном токарном станке без использования охлаждающей жидкости.

Около ста работников

Для Нарвы MAST Europe – это крупный работодатель. По данным Инфобанка Äripäev , в первом квартале текущего года здесь насчитывалось 95 работников. По итогам 2018 года компания удостоилась похвалы от Кассы по безработице за создание новых рабочих мест – тогда она переносила свое производство в Нарву из Таллинна, где работала ранее.

По данным Инфобанка, средняя брутто-зарплата на MAST Europe за первый квартал 2024 года составила 2915 евро. Для сравнения – по итогам прошлого года средняя зарплата по Ида-Вирумаа была всего 1437 евро.