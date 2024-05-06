Новости

Ану Йыги

6 мая 2024 в 7:55









Estonian Cell понесла убытки почти на 23 миллиона евро

Оборот производителя древесной массы Estonian Cell за год сократился на 45 миллионов евро, на снимке член правления компании Сийри Лахе. Фото: Андрас Кралла

Производитель древесной массы Estonian Cell завершил прошлый год с чистым убытком почти в 23 миллиона евро, при этом оборот предприятия сократился более чем на треть.

Годом ранее компания получила прибыль в размере 2,8 миллиона евро.

В отчете Estonian Cell сообщает, что прошлый год был самым тяжелым для компании за 17 лет, поскольку из-за высокого уровня себестоимости она не смогла реализовать всю запланированную продукцию, в течение года завод работал в режиме простоя или сокращения производственной мощности. Среди антикризисных мер, реализованных Estonian Cell, была передача контрактов на аутсорс и увольнение почти 10% сотрудников, сообщила компания.

Если в 2022 году в компании работало 95 сотрудников, то в прошлом году их число сократилось до 86. В прошлом году на предприятии произошло два несчастных случая.

Заработная плата сотрудников также упала. Если в первом квартале прошлого года средняя брутто-зарплата составляла 2986 евро в месяц, то в первом квартале этого года она составила 2738 евро.

Выручка компании в прошлом году снизилась до 86 миллионов евро, что на 45 миллионов евро меньше, чем годом ранее. Крупнейшим экспортным рынком для Estonian Cell является Индия, куда была отправлена продукция на 25,9 миллиона евро, другими крупными зарубежными рынками в прошлом году были Италия (23,2 миллиона евро) и Германия (10,2 миллиона евро).

«Мы экспортируем 100% нашей продукции, и нам было очень трудно оставаться конкурентоспособными на мировых рынках, учитывая значительно более высокие затраты на основные ресурсы, такие как энергия и древесина, в Эстонии», – сказала член правления Сийри Лахе.

Estonian Cell является одной из самых производительных компаний в стране – оборот фабрики на одного работника составляет более миллиона евро в год. «За последнее десятилетие мы инвестировали более 60 миллионов евро в инновационные технологии и экологические проекты», – отметила Лахе.

«Мы выполнили свою домашнюю работу, но теперь эстонскому правительству необходимо быстро создать основу, позволяющую энергоемкой промышленности быть конкурентоспособной в Эстонии», – добавляет в том же отчете член правления Райн Пярн.

Члены правления компании указывают на продолжающиеся проблемы с конкурентоспособностью местных предприятий, которые ставят эстонские энергоемкие предприятия в невыгодное положение по сравнению с аналогичными отраслями других европейских стран, в первую очередь из-за более высокой платы за энергию. «Например, компания Estonian Cell платит на 3-4 миллиона евро больше в год в виде платы за возобновляемую энергию и сетевых сборов, чем аналогичные крупные производители в Скандинавии или других европейских странах, – отметила Лахе в пояснении к отчету. – Это можно смягчить, введя налоговые потолки, рекомендованные Европейским Союзом».

В отчете компании Estonian Cell говорится, что в этом году как продажи, так и цены на сырье должны стабилизироваться на новом уровне, что позволит компании шаг за шагом улучшать показатели.