Назад ТОП деревообработчиков: лидирует производитель пеллет, у половины компаний упала прибыль Рейтинг предприятий деревообрабатывающей промышленности возглавил производитель древесных пеллет Warmeston. Второе место занял производитель деревянных компонентов Vindor, третье – Thermory, специализирующаяся на производстве термодревесины. Совокупный оборот компаний, вошедших в рейтинг, в 2025 году вырос почти на 150 млн евро, однако прибыль до налогообложения сократилась более чем на 40 млн евро.

Совокупная выручка 135 предприятий, вошедших в ТОП, в 2025 году составила 3,30 млрд евро (годом ранее – 3,15 млрд евро). Рост достиг почти 4,8%. При этом прибыль до налогообложения сократилась с 234,5 млн до 192,1 млн евро, то есть на 18,1%.

Помимо Warmeston, Vindor и Thermory, в пятерку лидеров вошли Tarmeko Spoon, занявшая четвертое место, и Saunasell, расположившаяся на пятой строчке. За год оборот увеличили 94 компании из рейтинга, тогда как у 41 предприятия он сократился.

ТОП деревообработчиков 2026