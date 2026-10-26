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ТОП деревообработчиков: лидирует производитель пеллет, у половины компаний упала прибыль

Рейтинг предприятий деревообрабатывающей промышленности возглавил производитель древесных пеллет Warmeston. Второе место занял производитель деревянных компонентов Vindor, третье – Thermory, специализирующаяся на производстве термодревесины. Совокупный оборот компаний, вошедших в рейтинг, в 2025 году вырос почти на 150 млн евро, однако прибыль до налогообложения сократилась более чем на 40 млн евро.
Производитель древесных пеллет Warmeston, возглавляемый Майтом Каупом, занял первое место в рейтинге предприятий деревообрабатывающей промышленности этого года.
Совокупная выручка 135 предприятий, вошедших в ТОП, в 2025 году составила 3,30 млрд евро (годом ранее – 3,15 млрд евро). Рост достиг почти 4,8%. При этом прибыль до налогообложения сократилась с 234,5 млн до 192,1 млн евро, то есть на 18,1%.
Помимо Warmeston, Vindor и Thermory, в пятерку лидеров вошли Tarmeko Spoon, занявшая четвертое место, и Saunasell, расположившаяся на пятой строчке. За год оборот увеличили 94 компании из рейтинга, тогда как у 41 предприятия он сократился.
ТОП деревообработчиков 2026
1907Distant distant ability shaking.52597645181531Broken recall ability weather.
2273Distant ability shaking recall.884521459996997Recall.
3334Ability.436897463583348Ability.
4245Shaking recall giant recall.265144454786481Weather shaking weather bend.
5161Recall giant.451296414539291Shaking weather bend Got.
6231Giant recall square Got.70380325776667Weather bend Got Got.
7603Recall square.192420161425494Bend Got Got square.
8423Square Got easy weather.884436891408654Got.
9831Got.20844148264525Got.
10967Easy weather broken.22244589449482Square cold dirty adjective..
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