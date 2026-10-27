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Рост Euribor снова способствует увеличению прибыли банков

Прибыль банков в этом году выросла благодаря увеличению кредитного портфеля и росту Euribor, сообщил Банк Эстонии.
Рост Euribor снова способствует увеличению прибыли банков
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