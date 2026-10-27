Рост Euribor снова способствует увеличению прибыли банков

Осенью 2028 года четырем эстонским девелоперам недвижимости всего за три месяца предстоит погасить облигации на сумму более 44 миллионов евро. Если продажа квартир не принесет достаточно средств, привлечение нового займа у инвесторов может обойтись значительно дороже, чем прежде.
Весь рост индекса S&P 500 в этом году обеспечили всего 32 акции. Большинство из них связаны с бумом искусственного интеллекта, а многие компании зависят от инвестиций друг друга, что дает немало поводов для беспокойства.
Компания по управлению инвестициями Eika Asset Management планирует выпустить облигации на сумму до 5 миллионов евро, чтобы профинансировать развитие нового логистического парка в Польше. Средства будут привлечены в три этапа в соответствии с потребностями проекта, а облигации предложит европейская платформа совместного инвестирования Letsinvest.