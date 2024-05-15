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dv.ee

15 мая 2024 в 8:21









ФОТО: ТЦ Ülemiste планирует масштабное расширение

Новая планировка предусматривает расширение торгового центра Ülemiste более чем на 60 000 кв. м. Фото: Pressifoto

Торгово-развлекательный центр Ülemiste объявил о планах расширения. По словам компании, это «самое амбициозное и важное расширение за 20 лет деятельности».

Так, на первом этапе запланировано появление новых магазинов и офисных помещений, а также будет добавлен второй главный вход в центр, стратегически выходящий прямо на будущий главный терминал Rail Baltica.