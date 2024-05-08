    Фирма Урмаса Сыырумаа наняла нового руководителя из Ülemiste City

    Герт Йостов более 15 лет руководил Technopolis Ülemiste, а теперь будет управлять недвижимостью Урмаса Сыырумаа.Фото: Andres Raudjalg

    Новым руководителем принадлежащей Сыырумаа компании по управлению недвижимостью US Real Estate станет Герт Йостов, который более 15 лет руководил развитием Technopolis Ülemiste, сообщила компания.

    Основной целью нового руководителя станет превращение US Real Estate в крупнейшего девелопера коммерческой недвижимости в Эстонии, говорится в сообщении.

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