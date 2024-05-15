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dv.ee

15 мая 2024 в 10:52









Прогноз: строительный сектор Финляндии потеряет еще 15 000 рабочих мест

До конца следующего года улучшения ситуации в строительном секторе Финляндии не предвидится. Фото: Liis Treimann

В Финляндии строительство является тем сектором, где количество рабочих мест сократилось больше всего: в последний раз столь низким число рабочих мест было 25 лет назад, следует из обзора занятости Министерства экономики Финляндии.

Согласно прогнозу рынка труда, занятость в строительном секторе Финляндии в этом году сократится почти на 15 000 человек по сравнению с прошлым годом. Улучшение ситуации прогнозируется к концу 2025 года, положительная тенденция сохранится и в 2026 году.