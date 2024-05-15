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15 мая 2024 в 14:13









В Словакии совершено покушение на премьер-министра

Сотрудники службы безопасности сажают премьер-министра Словакии в машину через несколько минут после инцидента, Гандлова, 15 мая 2024 года. Фото: Radovan Stoklasa, Reuters/Scanpix

Выстрелы в Роберта Фицо прогремели в городе Гандлова перед Домом культуры, когда премьер-министр Словакии вышел к собравшимся людям.

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ранили после выездного совещания в городе Гандлова. По словам свидетелей, он подошел к приветствующим его людям, в этот момент прозвучало несколько выстрелов, и Фицо упал на землю.

Премьер ранен в голову, живот и, возможно, руку. Состояние Фицо тяжелое, пишет словацкое издание Plus SK. Как сообщила пресс-служба словацкого правительства, он получил опасные для жизни ранения. Фицо транспортируют на вертолете в Братиславу, пишет местное издание Pravda.

Полиция задержала подозреваемого сразу после нападения. Как пишет Meduza со ссылкой на телеканал Joj, в Роберта Фицо стрелял 71-летний мужчина из города Левице в западной Словакии. По данным издания HN, покушение совершил 71-летний Юрай Ц. (Juraj C.), его фамилия не приводится. По неподтвержденной информации , которая появилась в соцсетях, это Юрай Цинтула, писатель и сторонник оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия». По данным Aktuality, ранее он работал в частной охранной компании, а в 2016 году на него напали в торговом центре в Левице.

Полицейские оцепили культурный центр, где проходило выездное заседание правительства, и эвакуировали министров.

Подзреваемый в покушении на Фицо был тут же задержан. Фото: Radovan Stoklasa, Reuters/Scanpix

В октябре 2023 года Фицо в четвертый раз стал премьер-министром Словакии, после того, как на парламентских выборах победила его партия «Курс – социальная демократия». Журналисты называли его союзником Кремля. Он не поддерживает антироссийские санкции. Ранее он заявлял, что Украина – «самая коррумпированная страна», и пообещал блокировать помощь Киеву от Евросоюза.

Однако в январе на встрече с украинским премьером Денисом Шмыгалем он согласился, что в отношениях двух стран нужно начать политику «нового прагматизма».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осудила нападение. Она заявила, что «таким актам насилия нет места в нашем обществе». «Мои мысли с премьер-министром Фицо и его семьей», – написала она.