Интервью

Ярослав Тавгень

7 мая 2024 в 2:53









Райво Варе: привлечение иностранных компаний – это не случайный секс. Тут ухаживать надо

Экономика Литвы растет, в то время как в Эстонии она падает. ВВП Литвы на душу населения, пересчитанный по паритету покупательной способности, уже выше, чем в Эстонии. Зарплаты пока ниже, но растут опережающими темпами. Приведет ли все это к тому, что Литва станет экономическим лидером стран Балтии? ДВ расспросили об этом эксперта Райво Варе.

Откуда сегодня такое внимание к Литве?

От нас Литва отличается тем, что активно развивает свою индустриальную базу (в то время как в Эстонии промышленной политики нет вообще). Там много производств – как конечной продукции, так и подряда, который они делают для Германии и Польши. И когда у тебя в экономике большая доля производства, это усиливает эффект.

Наличие промышленности всегда повышает общий уровень – просто подталкивает его вверх. Хороший пример здесь Словакия: уровень жизни в этой стране гораздо ниже, чем в Эстонии, но экономика все равно на нашем фоне выглядит очень прилично. А все потому, что у них очень много крупных сборочных автомобильных заводов, которые понастроили крупные международные концерны (Volkswagen, Range Rover и другие). Это повышает общий уровень.

Что же словаки не стали богатыми, раз у них такое классное производство?

Потому что это все поставлено на минималках. Почему там все разместили свои заводы? Из-за дешевой энергии и низких зарплат при наличии высококвалифицированных специалистов.

Я слышал, что в начале 2010-х годов премьер-министр Литвы чуть ли не лично ездил в крупные американские компании, уговаривая их открыть филиал в Литве.

Литовцы очень сильно потрудились, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Привлекли к этому процессу и премьеров, и президентов, а это очень важно. Привлечение иностранных компаний – это не случайный секс, тут ухаживать надо, и это долгий процесс. А наши считают это ниже своего достоинства.

В итоге мы набрали 400 человек в контору, аббревиатура которой расшифровывается как EI SAA, а литовцы получили результат. Теперь у них есть и Google, и Barclays, и другие крупные банки. Я сам все это видел, т.к. занимался недвижимостью (в том числе и в Вильнюсе). Иностранные компании шли туда валом: офисы требовались везде.

А еще в Литве все до сих пор стоит дешевле, чем в Эстонии.

У нас произошла конвергенция, а у литовцев – еще нет. В Эстонии цены стали выше среднеевропейских, а доходы отстают. Конвергенция всегда так работает: сначала повышается ценовой уровень, и только потом, с лагом, конвергирует и доходность. Но этого может и вообще не произойти, или может начаться стагнация.

Как вообще такое возможно, что цены растут, а доходы – нет? Где закон спроса и предложения: если люди не могут себе позволить дорогие вещи, производитель должен снизить цену?

Так у нас этого пока еще не произошло! Эстония пока живет на старом жирке, и доходы продолжают расти. Но это скоро закончится: рост доходов продлится еще год, потом начнется стагнация. Тогда цены и начнут снижаться.

У литовцев все это счастье тоже будет происходить, но позже?

Обязательно будет. Пока что у них цены не выросли вообще, а доходы растут опережающими темпами по сравнению с нами (в абсолютных величинах они меньше, но темпы роста выше). А цены у них тоже будут расти – деваться некуда, обязательно будут. Когда они достигнут критического уровня, и доходы не будут поспевать за ростом цен, у них будет такой же процесс. У литовцев временной лаг по сравнению с нами до двух лет.

Вы сказали, что Литва завязана на Германию и Польшу, для которых делает подряд. Так и мы не лыком шиты: завязаны на Финляндию и Швецию.

Более того, я считаю, что потенциал в отношении этих двух стран мы далеко не исчерпали. Мы не сумели притулиться к ним в клинтехе – перспективнейшем направлении бизнеса. Конкурировать с ними в этой сфере смысла нет: скандинавский клинтех – это бренд мирового уровня и гарантия качества. Он лучше, чем у американцев, лучше, чем у французов, может быть, даже лучше, чем у немцев. Но нам имеет смысл делать подряд для скандинавского клинтеха и подниматься в иерархии этого подряда. А этого мы добиться не сумели. Наш подряд – это, в основном, обычные сферы (строительство, металлоконструкции).

Как же так? Почему нам не удалось прибиться к золотой жиле финского и шведского клинтеха?

Этим надо серьезно заниматься, а наши, такое ощущение, ничего об этом даже не знают и даже не интересуются (это касается не только правительства, но и предпринимателей). Сейчас меняется расклад в Европе: если раньше условный ветряк было дешевле привезти из Китая, то в будущем по геополитическим соображениям у этой страны вообще перестанут что-либо покупать. Это дает новые возможности, но к этому надо готовиться, надо понимать, что происходит в Брюсселе, какие изменения грядут, и что будет происходить. А наши даже в курс дела не пытаются войти.

Все ленивые и индифферентные?

Я всегда говорил, что Эстония – чемпион мира по приспособленчеству. Мы способны приспособиться абсолютно к любым условиям и умеем найти выход из любой сложной ситуации. Мы – молодцы, и последние годы это доказали, но бесконечно такое счастье продолжаться не будет. Помимо приспособленчества, нужна целенаправленная работа, нужны ресурсы, нужно планирование, нужны политические подходы, нужны общие команды (между государством и частным бизнесом) и т.д. Но ничего же этого нет.