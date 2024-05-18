Глава Департамента конкуренции лишила чиновников 13-ой зарплаты: «У меня это просто не укладывалось в голове»

Руководитель Департамента конкуренции Эвелин Пярн-Леэ была приглашена на Пярнускую конференцию руководителей, чтобы рассказать о принятии непопулярных решений. Фото: Raul Mee

Когда Эвелин Пярн-Леэ вступила в должность руководителя Департамента конкуренции и впервые ознакомилась с правилами выплат бонусов за результат, она как юрист была очень удивлена.

«Там было написано примерно то, что если человек ходит на работу – не обязательно показывать результаты, нужно только ходить на работу – то он уже получает 13-ую зарплату. В системе премий было указано, что даже если человек внес недостаточный вклад, у него всеравно есть право на получение премии по результатам. Это не соответствует моим принципам и не укладывалось в моей голове. Если человек не выполняет свои рабочие обязанности, не вносит свой вклад, ему не место в Департаменте конкуренции», – пояснила она.