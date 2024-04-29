Топ-менеджеров Infortar ждет денежный дождь

Генеральный директор Infortar Мартти Талгре и основной владелец и член правления компании Айн Ханшмидт (справа) вскоре смогут получить акции компании на несколько миллионов евро. Фото: Liis Treimann

Топ-менеджеры и ключевые сотрудники компании Infortar, вышедшей на биржу в прошлом году, осенью смогут обменять свои опционы на акции стоимостью 25 млн евро.

Компания Infortar, которая работает в основном в сферах энергетики, судоходства и недвижимости, разработала опционную программу в 2021 году. Изначально программа была ориентирована на топ-менеджеров организации, но со временем была немного расширена и на других сотрудников.