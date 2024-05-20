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Пилле Иваск

20 мая 2024 в 14:18









EKRE переводит сотни тысяч евро в год таинственной фирме. Хельме: тот, кто слил письмо СМИ, вылетит из партии

Глава EKRE Мартин Хельме. Фото: Liis Treimann

На выходных в СМИ попало письмо из внутренней рассылки EKRE, в котором задаются вопросы о финансах партии. Оказалось, что сотни тысяч евро уходят компании Media & Advertising OÜ, которая, по словам главы партии Мартина Хельме, предоставляет рекламные услуги.

Компания была создана в 2020 году, имеет всего одного сотрудника, и у нее нет даже сайта. При этом она чрезвычайно прибыльна: в прошлом году было выплачено более 120 000 евро дивидендов.