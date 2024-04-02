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Олеся Лагашина

2 апреля 2024 в 13:15









Шахматами по голове, или Чьим интересам служит отчуждение от власти?

Главный редактор «Деловых ведомостей» Олеся Лагашина. Фото: Andras Kralla

Апологеты блестящей идеи отобрать право голоса у граждан России и Беларуси как будто хотят это сделать из соображений безопасности. В действительности, даже если не иметь в виду простое желание политиков прибрать к рукам власть там, где это сделать благодаря несознательным жителям пока не удалось, эта идея может не достигнуть своей цели.

Безопасность – это, если говорить примитивным языком, когда люди делают одно общее дело и готовы за него и друг за друга бороться, чувствуя себя при этом защищенными. Братское, надежное чувство локтя. Захочет ли человек, которого изначально не считают равным, сводя до какой-то абстракции, бороться и, возможно, жертвовать собой вместе с теми, кто лишил его или его близких принципиальных прав? Кто вправе требовать от него этого?

На самом деле, мы не знаем. Может, и захочет. А может, и право выбирать повелителей городских скамеек и автобусных остановок ему не так принципиально, как кажется, если, конечно, его собственные близкие не работают в муниципальной системе. Ну, будет среди чиновников на десяток знакомых лиц меньше, и что? Особенно если не отменять бесплатные плюшки и прибавку к пенсии. К тому же далеко не везде у неграждан такое право есть. Радуйтесь, что до сих пор было.

Обойдутся как-нибудь жители Нарвы без Айво Петерсона в органах власти. К тому же у него теперь отношения с властью совсем другого рода. Утратившим центристов таллиннцам Рийна Солман пообещает бесплатный общественный транспорт. На любой Маарду найдется свой обиженный центристами персонаж. На растопку вместо «Столицы» пойдет «Postimees на русском». Главное – не лишать население материальных благ, а остальное как-нибудь проглотят.

С материальными благами в последнее время, впрочем, так себе. А значит, лишив «россиян» права голоса, придется что-то придумывать дальше – хотя бы потому, что подлинные причины этой затеи, как и в случае с таллиннскими центристами, (конкуренция и доступ к пищевым цепочкам, страх, жажда мести) никуда не денутся, да и реальных проблем (экономический и демографический кризис, пробелы в обороне, внутренняя безопасность, непривлекательность для иностранцев, нехватка преподавателей на всех уровнях образования) это не решит.

Что мы будем делать дальше? Соседняя страна, действуя по принципу «как-нибудь проглотят» и «лишь бы были плюшки к чаю», докатилась до войны и диктатуры. У них, видите ли, были свои эксперименты с выборами и гражданскими правами. В принципе, нам еще есть куда развиваться. И, наверное, свозить силламяэских учителей автобусами на избирательный участок голосовать за Рейнсалу под угрозой увольнения мы будем еще не завтра. И все же.

У нас уже есть очевидные недемократические признаки – увольнения инакомыслящих или заступающихся за таковых (да, звучит кощунственно, если сравнивать с принудительной психиатрией, пытками и лагерями, но тем не менее), оживающая культура доносов, безошибочно выверенный слог которых до удивительности напоминает лучшие образцы советского стиля, самоцензура одних и растущее отчуждение от общественных процессов других. И сейчас вместо вовлечения и столь излюбленной бывшим премьером Ратасом «сплоченности» лишение права голоса, т.е. шаг, усиливающий поляризацию. Даже если она у нас традиционно, в силу культурных особенностей, протекает вяло и скрыто.

Осознают ли это те, кто сейчас рассуждает о чрезвычайных обстоятельствах в виде войны, оправдывающей даже такие меры, против которых высказывались и канцлер права, и президент, - вопрос исключительно риторический. Возможно, это просто хобби такое - растить плантации фиг в кармане. Не слишком, правда, надежное с точки зрения безопасности. С точки зрения экономики, тоже, кстати, так себе.

Да, перспектива увидеть у муниципального руля в Ида-Вирумаа, к примеру, представителя партии, которая хочет, чтобы все были вместе, но не подозревает – в каком, - тоже перспектива не из светлых. Но если нам так против шерсти партия Koos, не стоило регистрировать ее вообще. Соседи, кстати, так и делают с оппозиционными кандидатами. И что характерно, мы считаем это сомнительной политической практикой и в большинстве случаев играем по правилам (даже если местами кому-то хочется запретить EKRE, кому-то полностью элиминировать из органов власти центристов, а лучше, конечно, оставить одну партию, нашу, самую правильную).

Есть, конечно, и тот риск, что, пока один по правилам играет в демократические шахматы, другой, получив доступ к доске, просто трахнет ею соперника по голове. Но исходя из этой логики, мы должны были бы вообще запретить шахматы.

Демократия – не идеальный способ управления, в ней есть свои риски, она требует искусства убеждать и прислушиваться. В идеале, конечно. По факту, куда больше она строится на искусстве противопоставлять, недаром антитеза – классический прием еще со времен античной риторики.

Сколько денег потом будет потрачено на неработающие интеграционные проекты, направленные на вовлечение аморфных, инертных, скептичных, разочарованных, обиженных и не желающих участвовать в публичной дискуссии жителей страны, в единое культурное, общественно-политическое пространство, можно только догадываться. А мы, в белом пальто, брезгливо поведя плечом, мимоходом бросим: «Что с них взять? Не доросли».