Тынис Саартс: EKRE изолирована, как центристы при Сависааре
Члены семьи Хельме руководят EKRE более десяти лет. Отец Март Хельме (справа) возглавлял партию в 2013-2020 годах, после чего пост председателя занял его сын Мартин.Фото: Лийз Трейманн
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) за последний год загнала себя в угол и потеряла всех своих союзников, полагает политолог Тынис Саартс.
В марте этого года EKRE покинул давний член Урмас Эспенберг, а теперь, в конце апреля, подал заявление об уходе и Пеэтер Эрнитс. Оба политика критиковали власть семейственности в партии.
Тынис Саартс заявил в радиопередаче Äripäev, что, по его мнению, внутри EKRE уже некоторое время есть разброд, и последние события показали очевидно, что напряженность никуда не исчезла. По мнению Саартса, чтобы понять, что происходит внутри партии, нужно заглянуть в прошлое.
Саартс напомнил, что до последних парламентских выборов EKRE шла от победы к победе. В 2015 году партия вошла в Рийгикогу. На следующих выборах партия почти утроила долю своих голосов и вошла в правительство: «Популярность была очень высокой, а затем внезапно возникло отторжение».
На последних выборах EKRE потеряла два места. «В таком случае в партии неизбежно возникнет много вопросов, – говорит Саартс. – Было ли что-то сделано не так, что можно было сделать по-другому».
Однако члены клана Хельме вместо поиска ответов на вопросы решительно отвергли результаты выборов. «Мы ни в чем не ошиблись, выборы были сфальсифицированы, они нелегитимны», – напомнил Саартс о стратегии EKRE после плебисцита. По мнению политолога, единственной выгодой от этого отрицания было то, что семья Хельме прекратила любую внутрипартийную дискуссию, которая, вероятно, также могла спровоцировать неудобные для них вопросы.
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