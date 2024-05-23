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dv.ee

23 мая 2024 в 12:33









KC Energy построит в Эстонии солнечный парк за 35 млн евро: большую часть суммы выделил ЕБРР

Cлева направо: старший банкир ЕБРР Ахмад Эль Мокадем, глава ЕБРР в странах Балтии Томас Кайрис, генеральный директор KC Energy Михкель Лооритс, член правления KC Energy Март Пелинг. Фото: Gerli Tooming

При поддержке привлеченного кредитного капитала и самофинансирования KC Energy построит под Кехра в Харьюском уезде солнечный парк с суммарной мощностью более 50 МВт.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) профинансирует строительство на сумму 22 млн евро. Ранее ЕБРР не финансировал в таком большом объеме создание мощностей по производству возобновляемой электроэнергии ни в Эстонии, ни в других странах Балтии.