В Ляэнемаа построят парк солнечных панелей стоимостью 120 млн евро

Неудачи Apple бросают тень на «великолепную семерку»

В отличие от конкурентов из «великолепной семерки», у Apple дела идут не слишком радужно – острая конкуренция на китайском рынке в этом году сократила продажи смартфонов компании почти на четверть.

В отличие от конкурентов из «великолепной семерки», у Apple дела идут не слишком радужно – острая конкуренция на китайском рынке в этом году сократила продажи смартфонов компании почти на четверть.