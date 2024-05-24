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dv.ee

24 мая 2024 в 6:44









Средняя зарплата в первом квартале составила 1894 евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале 2024 года составила 1894 евро, что на 8,8% больше, чем в тот же период прошлого года. Медианная зарплата в первом квартале этого года составила 1553 евро, в тот же период 2023 года она составляла 1424 евро.

По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3393 евро), финансовой и страховой деятельности (3114 евро), а также государственного управления, государственной обороны и обязательного социального обеспечения (2517 евро). «Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (16,7%), а также в сфере сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (13,7%)», – отметила Куусик.