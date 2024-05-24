    Средняя зарплата в первом квартале составила 1894 евро

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    По данным Департамента статистики, средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале 2024 года составила 1894 евро, что на 8,8% больше, чем в тот же период прошлого года. Медианная зарплата в первом квартале этого года составила 1553 евро, в тот же период 2023 года она составляла 1424 евро.

    По словам аналитика Департамента статистики Лийны Куусик, средняя месячная брутто-зарплата в первом квартале была наиболее высокой в сферах информации и связи (3393 евро), финансовой и страховой деятельности (3114 евро), а также государственного управления, государственной обороны и обязательного социального обеспечения (2517 евро). «Более всего средняя месячная брутто-зарплата выросла в сфере здравоохранения и социальных услуг (16,7%), а также в сфере сельского хозяйства, лесного и рыбного хозяйства (13,7%)», – отметила Куусик.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Делов-то: «Они обуели!» Российские пограничники, леваки в Европарламенте, где Нарва и где зеленый переход, войдем ли мы в пятерку с помощью фосфоритов?
Инвестор Тоомас: для Nvidia 1000 долларов за акцию – не предел
Решено: Потапенко и Турыгин будут экстрадированы в США
Эпицентр
Местный производитель косметики: нужно преодолеть менталитет «лягушачьего пруда» Новая серия статей «Тур по малым фирмам»
Для одного все началось с автозагара, которого нигде не было в продаже. Для другого – с токсичных паров клея, раздражающих глаза. Теперь они настоящие завоеватели мира: отечественную косметику можно найти в США, Дубае и по всей Европе, и темпы не снижаются.
Для одного все началось с автозагара, которого нигде не было в продаже. Для другого – с токсичных паров клея, раздражающих глаза. Теперь они настоящие завоеватели мира: отечественную косметику можно найти в США, Дубае и по всей Европе, и темпы не снижаются.
Все большие материалы
Инвестор
Liven позвонил в биржевой колокол: в будущем компания не исключает эмиссию акций
Сегодня девелопер недвижимости Liven отпраздновал успешный биржевой дебют. Глава компании Андеро Лаур подчеркнул важность доверия на рынке недвижимости и намекнул, что в будущем Liven не исключает эмиссию акций.
Сегодня девелопер недвижимости Liven отпраздновал успешный биржевой дебют. Глава компании Андеро Лаур подчеркнул важность доверия на рынке недвижимости и намекнул, что в будущем Liven не исключает эмиссию акций.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: «Они обуели!» Российские пограничники, леваки в Европарламенте, где Нарва и где зеленый переход, войдем ли мы в пятерку с помощью фосфоритов?
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.
Все подкасты ДВ
Mнения
Блог Райво Варе: борьба кланов в России или зачем Путин затеял перестановки в «кремлевских башнях»
В ходе смены правительства режима Владимира Путина несколько фигур были сняты и были распределены новые административные вотчины. В 36-й записи своего военного блога обозреватель Райво Варе пишет, кто и куда переместился и что означают эти игры в кремлевской иерархии власти.
В ходе смены правительства режима Владимира Путина несколько фигур были сняты и были распределены новые административные вотчины. В 36-й записи своего военного блога обозреватель Райво Варе пишет, кто и куда переместился и что означают эти игры в кремлевской иерархии власти.
Все мнения
Интервью
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект