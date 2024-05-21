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dv.ee

21 мая 2024 в 12:39









В основанных иностранцами стартапах средняя зарплата превысила 3800 евро

Иллюстративное фото. Фото: Andrzej Rostek

С помощью программы стартап-виз в Эстонии создано 238 стартапов, которые в первом квартале этого года увеличили свой оборот на 12% до 30 миллионов евро и привлекли инвестиции на сумму почти 40 миллионов евро.

По данным Startup Estonia, по состоянию на конец первого квартала этого кода в стартап-компаниях, основанных иностранцами по программе стартап-виз, работало 397 человек, а количество сотрудников за год выросло на 0,3%. Основанные иностранцами эстонские стартапы платят сотрудникам зарплаты значительно выше среднего по Эстонии – средняя брутто-зарплата в них достигает 3832 евро, что в два раза превышает средний показатель по Эстонии.