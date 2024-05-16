«Утром просят прийти к 6 утра, но начало рабочего времени разрешают регистрировать с 8. Получается, что ты работаешь два часа бесплатно, и это совершенно обычное дело», – описал один из сотрудников Maxima, как происходит рабочий процесс. На фото один из магазинов Maxima в столичном районе Ласнамяэ.Фото: Liis Treimann

Maxima жестко сокращает расходы. Работники раскрывают горькую реальность продуктового магазина

В сложные для конкурентного бизнеса продуктовой торговли времена одна из крупнейших магазинных сетей Maxima стала с позиции силы снижать зарплату своим сотрудникам, при этом стараясь избежать сокращений.

В то время как на сайте Maxima Eesti пишут, что «для Maxima важно, чтобы все чувствовали себя хорошо в организации» и «для Maxima Eesti наши люди – самое важное для нас», реальная жизнь, по словам работников Maxima, которые пообщались с Äripäev, предстает как будто в кривом зеркале.

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9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
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9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
9 мая на стене Нарвского замка вновь, как и год назад, появилось изображение кровавого Путина, обращенного лицом в сторону Ивангорода, в Таллинне одни люди устремились с цветами к Бронзовому солдату на Военном кладбище, другие направились вечером на площадь Свободы слушать концерт по случаю Дня Европы, а война с памятниками и памятью, между тем, провернулась еще на один виток.
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