    На рынке офисных помещений идет борьба за каждого клиента

    Новые офисные здания еще привлекают клиентов, а вот со старыми дела идут уже сложнее.Фото: Andras Kralla

    Спрос на коммерческие помещения, особенно офисные, за последние три квартала резко упал. Борьба идет за каждого клиента.

    «Последний раз мы приобрели офисное здание два года назад, на бульваре Сыпрузе, – рассказал на конференции «Äripäeva Kinnisvaraarenduse konverents» руководитель отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV Райт Рийм. – Меня очень беспокоит тот факт, что за последние девять месяцев резко снился спрос на коммерческие помещения. Идет борьба за каждого арендатора».

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