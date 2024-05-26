На рынке офисных помещений идет борьба за каждого клиента

Делов-то: «Они обуели!» Российские пограничники, леваки в Европарламенте, где Нарва и где зеленый переход, войдем ли мы в пятерку с помощью фосфоритов?

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты «Деловых ведомостей» обсуждают выборы в Европейский парламент, провокацию на границе, гибель президента Ирана и фосфориты.