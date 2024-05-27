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dv.ee

27 мая 2024 в 14:08









Водители Bolt недовольны уровнем цен: «Даже сборщик бутылок может позволить себе такси!»

Такси Bolt. Фото иллюстративное. Фото: Andras Kralla

В апреле компания Bolt снизила цены для клиентов, что еще больше разозлило и без того недовольных водителей, пишет Ärileht.

Пообщавшиеся с изданием водители считают, что компания все больше ориентируется на клиента и все меньше прислушивается к ним. Есть и другие проблемы.

В апреле Bolt снизила цены для клиентов, но оставила без изменения комиссию, которую взимают с водителей – в Таллинне и Тарту она составляет 25%, в других местах – 20%.

«По сути, более низкая цена образовалась за счет кошельков водителей», – возмутился один из таксистов.

«Иногда предлагаются совершенно бессмысленные поездки. Например, десять евро от Тарту до Элва – очевидно же, что никто туда не поедет. Если бы было 30 евро, как раньше, то водители бы нашлись. Цена неуместна», – привел пример другой водитель.

Цены настолько низкие, что некоторые люди ездят на Bolt в Пищевой банк.

«У меня был интересный опыт. С Ратушной площади пришел человек, зарабатывающий сбором бутылок. Поехал в ближайший магазин, чтобы сдать тару. Даже сборщик бутылок может позволить себе заказать Bolt за 2,5 евро, и ему не нужно носить тару в руках», – рассказал Ärileht один из водителей.

И хотя в рекламе Bolt указано, что водители могут зарабатывать до 2500 евро в месяц, сами работники уверяют, что не все так просто. Во-первых, это брутто-сумма. Во-вторых, из нее вычитается комиссия Bolt, налоги и, например, расходы на топливо. Более того, некоторые водители уверяют, что заработать такую сумму и вовсе нереально – ездить придется целый день, семь дней в неделю, при условии, что заказы будут постоянно.

Некоторые из таксистов уверили, что и среднюю по Эстонии зарплату заработать крайне сложно: «Я как-то смотрел на статистику: в пятницу ездил 14 часов, но не заработал даже 200 евро брутто. Тут каждый может провести свои расчеты».

Руководитель службы вождения Bolt Оскар Рыым, отвечая на вопросы Ärileht, отметил, что партнерами Bolt являются тысячи водителей, многие из которых довольны как гибким графиком работы, так и заработком: «Этой весной число новых зарегистрированных увеличилось на 40%. Со временем интерес к Bolt лишь вырос».

Рыым не стал называть конкретные цифры зарплат водителей – оплата зависит, в том числе, от времени суток, дня недели и так далее. «Если взять, например, вечер пятницы и утро вторника, то цифры могут отличаться в два раза», – пояснил он, добавив, что в обоих случаях плата остается конкурентоспособной.

«Если бы водители не могли зарабатывать, их бы не было на платформе. Они бы ушли в другое место или стали бы искать другую работу», – заключил представитель Bolt.