Шведская промышленность дает поводы для оптимизма

Делов-то: институт изучения «Отечества», бережем природу и вводим новые налоги, мусорный хаос, приговор Трампу

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают социологическую пропаганду в пользу партии «Отечество», исторический приговор Дональду Трампу, автомобильный налог, принятие которого все ближе, а эксперт в экономике замкнутого цикла рассказывает о типичных проблемах при сортировке мусора.

В свежем выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают социологическую пропаганду в пользу партии «Отечество», исторический приговор Дональду Трампу, автомобильный налог, принятие которого все ближе, а эксперт в экономике замкнутого цикла рассказывает о типичных проблемах при сортировке мусора.