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dv.ee

7 июня 2024 в 10:30









Число выданных жилищных кредитов растет: покупатели возвращаются на рынок

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

По данным Банка Эстонии, общий объем выданных в апреле жилищных кредитов достиг 161,4 миллиона евро. Оборот в первые месяцы года был скромнее, чем в предыдущие, но динамика в начале года показывает, что люди и в нынешних экономических условиях по-прежнему заинтересованы в покупке собственного жилья, считает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танель Ребане.

«Если в январе, в традиционно низкий сезон, объем жилищных кредитов оставался ниже 100 миллионов евро, то в феврале-марте активность заемщиков постепенно возрастала. Учитывая статистику за апрель и конец прошлого года, мы вернулись к уровню 2021 года, когда ежемесячный оборот жилищных кредитов составлял около 150-160 миллионов евро. Это примерно на одну пятую меньше по сравнению с пиковыми месяцами ралли недвижимости в 2022 и 2023 годах, так что можно сказать, что, по крайней мере, по состоянию на апрель мы вернулись к норме», – пояснил он.