В шкафу Кристи Сааре висит платье с блестками, в котором она была на концерте Тейлор Свифт. На любимых артистах она не экономит.Фото: Liis Treimann

Где сэкономить, где потратить? Инвесторы делятся своими советами

Несмотря на финансовую свободу, успешные инвесторы не склонны чрезмерно тратить деньги. Советы по сбережению, а также соображения, где стоит без колебаний тратить, дают одни из самых выдающихся инвесторов Эстонии.

Если посмотреть на ежемесячные расходы таких инвесторов, как Кристи Сааре, Марко Ооло, Кристьян Лийвамяги, Мадис Пайо и Джейк Фарра, быстро становится очевидным одно: большие суммы на транспорт и содержание автомобиля они, как правило, не тратят.

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На глади Балтийского моря стоит на якоре нефтяной танкер Oneiroi. Недавно он перевозил российскую нефть из Приморска в Индию, затем кружил между Объединенными Арабскими Эмиратами, Шри-Ланкой и Египтом. Теперь он стоит вместе с другими танкерами недалеко от эстонского берега, ожидая очереди, чтобы снова войти в российский порт.
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