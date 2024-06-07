В шкафу Кристи Сааре висит платье с блестками, в котором она была на концерте Тейлор Свифт. На любимых артистах она не экономит. Фото: Liis Treimann

Биржа

Яан Мартин Райк

7 июня 2024 в 5:54

Где сэкономить, где потратить? Инвесторы делятся своими советами

Несмотря на финансовую свободу, успешные инвесторы не склонны чрезмерно тратить деньги. Советы по сбережению, а также соображения, где стоит без колебаний тратить, дают одни из самых выдающихся инвесторов Эстонии.

Если посмотреть на ежемесячные расходы таких инвесторов, как Кристи Сааре, Марко Ооло, Кристьян Лийвамяги, Мадис Пайо и Джейк Фарра, быстро становится очевидным одно: большие суммы на транспорт и содержание автомобиля они, как правило, не тратят.