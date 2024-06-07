Делов-то: банковской тайне конец, налоговая будет знать все, насколько глубокий кризис в Эстонии?

Фото: Елена Ценно

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсудили закон об иноагентах, который хотят принять в ЕС, выборы в Европарламент, снижение ставки со стороны ЕЦБ, экономический кризис в Эстонии и рост числа банкротств.

Налоговый департамент хочет получить доступ к банковским счетам частных лиц и предприятий. Это слишком? Движемся к тоталитарному государству? Или это логичный способ технологическими методами добиться честной конкуренции и уплаты налогов?

ЕС хочет принять свою версию закона об иноагентах. Диктатура по-российски приходит в Европу? А как на практике работает американская версия этого закона, существующая с 1938 года?

Количество банкротств в Эстонии выросло. Экономика начинает оздоравливаться, и все неэффективные исчезают? Или это признак глубокого, двухлетнего и продолжающегося кризиса?

Кризис: а он вообще есть? Чувствуют ли его простые жители Эстонии и журналисты ДВ?

Выборы в Европарламент: кто фаворит в получении заветных мандатов? Есть ли сенсация на выборах? Может ли оказаться, что ни один евродепутат в итоге не будет представлять русскоязычных жителей Эстонии? Хорошо это или плохо?

Об этом и другом – в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».