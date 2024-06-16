    Исключенные из EKRE политики создают новую партию

    На последнем совете EKRE Яак Мадисон и Сильвер Куузик еще были членами партии.Фото: Liis Treimann

    В субботу, 15 июня, в Пайде встретились политики, которых исключили из EKRE, а также те, кто покинул партию по собственному желанию. В результате обсуждений было принято решение создать новую партию под названием «Эстонские националисты и консерваторы» (ERK).

    На своей домашней странице новая партия пишет, что ERK является национальной и консервативной партией, которая не идет на компромиссы в принципиальных вопросах.

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