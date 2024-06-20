    Правительство в четверг не вынесло решения о переходе «Койдула» на дневной режим работы

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Правительство Эстонии не утвердило в четверг предложение министра финансов Марта Вырклаэва перевести пограничный переход в Койдула с круглосуточного на дневной режим работы.

    Как сообщила правительственная пресс-служба, пункт о принятии соответствующего решения был исключен из проведенного в четверг заседания, передает rus.err.ee.
    Последний вариант проекта решения, представленного Министерством финансов, предполагал, что пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдула начнут закрывать в ночное время с 1 июля с 21:30 до 05:30. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, государство не видит смысла держать этот погранпункт открытым в ночное время.
    «Койдула» имеет важное значение в связи с тем, что многие люди с двойным гражданством каждый день ездят на работу из России в Эстонию через этот погранпереход.
    Грузоперевозчики недовольны
    Ранее «Деловые ведомости» писали о том, что закрытие границы скажется на бизнесе перевозчиков – очереди станут еще длиннее, предупреждали они.
    «Очереди на границах, особенно после закрытия погранперехода Нарва-Ивангород, очень негативно влияют на сроки доставки грузов, оставляя большинство компаний перевозчиков на грани выживания. Переход пункта пропуска Койдула на дневной режим работы еще больше ударит по транспортным компаниям и наверняка приблизит банкротство еще нескольких фирм. Хотелось бы верить, что при принятии решений правительство учитывает интересы в том числе местных транспортно-логистических компаний», – комментировал генеральный директор Garant Trans Игорь Рабцевич.
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