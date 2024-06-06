Новости

dv.ee

6 июня 2024 в 9:51









Несмотря на протесты: погранпункт Койдула намерены закрывать на ночь с 1 июля

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Согласно проекту решения правительства, пограничный пункт на российско-эстонской границе в Койдула начнут закрывать в ночное время с 1 июля. Погранпереход будет работать с 05:30 до 21:30, передает rus.err.ee.

В Эстонии пограничный переход в Нарве работает только в дневное время, и в будущем по той же схеме будет работать и погранпереход в Койдула. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, государство не видит смысла держать этот погранпункт открытым в ночное время.

«Мы не видим причин держать этот пограничный пункт открытым ночью. Во-первых, вся эта ситуация с безопасностью, война России в Украине, то есть, по сути, мы ведь отправляем товары через границу в государство-агрессор. Иными словами, мы не считаем разумным, чтобы он работал круглосуточно. Надо ограничить это время и прежде всего ночью, когда можно будет облегчить бремя обязанностей работников Налогового департамента и Департамента полиции и погранохраны», – сказал Вырклаэв.

Местные власти не считают решение разумным

При этом как местные власти, так и автоперевозчики считают, что эта мера нанесет большой ущерб конкурентоспособности местных предпринимателей.

Так, старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре выражал опасения , что закрытие пограничного перехода на ночь приведет к явным негативным последствиям для устойчивости и предпринимательства Юго-Восточной Эстонии.

«План частичного закрытия “Койдула” не учитывает результаты социально-экономического исследования, проведенного по заказу Министерства внутренних дел. Мы не можем согласиться с решением, негативные последствия которого останутся некомпенсированными для местного населения и бизнеса, и возникшие из-за которого проблемы не будут решены», – подчеркивал старейшина.

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Эстонии (ERAA) также призывала правительство не менять режим работы пограничного пункта «Койдула».

«После закрытия пограничного пункта "Нарва-1" в феврале этого года очереди из грузовиков и в Койдула, и в Лухамаа выросли до месяца. Если КПП в Койдула будут закрывать на ночь, то очереди грузовиков увеличатся еще как минимум на 1-2 недели», – отмечал в обращении генеральный секретарь ERAA Эрмо Перолайнен.

«Количество грузовиков, нуждающихся в парковочных местах, также увеличится, поскольку большинство фур, пересекающих границу, являются иностранными. Мы не считаем частичное закрытие пункта пропуска "Койдула" разумным и практичным. Если Европейский Союз счел необходимым продолжить транспортировку определенных товаров в Россию, то на внешних границах Евросоюза должна быть обеспечена максимальная пропускная способность», – говорится в обращении.