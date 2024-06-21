Делов-то: зачем закрывают границу с Россией, враскоряку на зеленом переходе, «ИИ – чушь, но надо развивать»

Фото: Алена Ценно

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.

В Нарве люди застряли на границе из-за того, что та перестала работать по ночам. Чем обусловлено решение правительства по границе? Правильно ли оно? Нужно ли закрыть границу совсем?

Имеет ли смысл держаться за бизнес с Россией?

Эстония упала в рейтинге конкурентоспособности на семь позиций – хуже было только в Венгрии и Перу. Как мы дошли до жизни такой? В чем истинная причина экономического кризиса? Виновато ли в этом правительство? Мешает ли нам зеленый переход?

Эстония – не просто давно не лидер в области IT, а уже отстает от всех в области цифровизации. Можем ли спасти положение, инвестировав в искусственный интеллект? Есть ли в этом ИИ вообще смысл, и готово ли население отдавать на него деньги?

Об этом и другом в свежем выпуске подкаста «Делов-то!».