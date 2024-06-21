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Николай Андреев

21 июня 2024 в 11:53









Волонтеры, мошенники и ночевка на центральной площади Нарвы: сотни людей стоят в очередях на границе

Очередь к погранпункту на Петровской площади Нарвы, 21 июня около 11.30. За три часа до этого очередь была значительно длиннее, в ней стояли около тысячи человек. Фото: Николай Андреев

Перед погранпунктом на Петровской площади в Нарве и на пограничном мосту второй день наблюдается огромный наплыв людей, едущих в Россию. Медленный пограничный контроль в Ивангороде, закрытие границы на ночь и длинные выходные в Эстонии и Финляндии привели к тому, что десяткам людей пришлось ночевать буквально у входа в погранпункт.

В очереди много детей. Некоторые нашли себе такое развлечение. Фото: Николай Андреев

20 июня, когда мост был полностью заполнен людьми, стоящими в очереди в российский погранпункт, эстонские пограничники решили закрыть свой пограничный пункт примерно на шесть часов раньше установленного теперь графика работы.

Несколько десятков человек после этого остались на Петровской площади на всю ночь дожидаться открытия границы. Нарвский журналист Роман Викулов опубликовал видео об этом в половине третьего ночи.

По словам людей из очереди, с которыми поговорил корреспондент ДВ, в четверг вечером места в гостиницах и на сервисах бронирования закончились, и этим воспользовались мошенники.

Евгений и Александра с ребенком едут из Таллинна на дачу к родителям в Россию. Приехали на границу в 8 вечера, но на месте выяснилось, что граница закрылась досрочно.

«Вчера мы не попали. Мы очень долго искали жилье», – сказал Евгений.

«Точнее, мы его сразу нашли на Booking, сразу приехали, после нас еще несколько семей приехали, и хозяева соседнего отеля помогли, разместили нас всех. По этому адресу в Booking ничего не было – стройка какая-то», – добавила Александра.

«Девушка-администратор гостевого дома позвонила каким-то своим знакомым и договорилась, чтобы мы у них переночевали, и привезла нас», – рассказал Евгений.

«И они там разместили и других гостей», - сказала Александра.

«Не оставили людей в беде. Нарвитяне – вообще люди с огромным сердцем. Ночью же здесь и волонтеры были. Горячие напитки раздавали. Говорят, что будут еще суп варить», – сказал Евгений.

Люди по-прежнему на праздники едут к близким. Фото: Николай Андреев

Дом, который якобы сдавался, располагается на ул. Вяйкесааре. Здесь есть настоящий гостевой дом Väikesaare на берегу Наровы, сотрудница которого и помогла пострадавшим от мошенников. Но в остальном – это садоводство «Речной», обычные дачные участки на берегу реки.

По словам Александры, они с мужем заплатили за несуществующий ночлег 50 евро, а семья, приехавшая вслед за ними – 115 евро.

«Мы забронировали вчера последний вариант, а через некоторое время это объявление снова появляется, и цена уже больше. Я вчера связалась со службой поддержки Booking, они объяснили, что деньги, которые мы перевели, у них на депозите, их обещали вернуть», – рассказала Александра.

Ночью волонтеры подвозили людям воду и горячий чай. По всей видимости, добровольцы самоорганизовались в соцсетях – и в горуправе, и в местном отделении Красного креста сообщили, что это были не их сотрудники.

У границы стоит много автобусов, но многие люди в очереди приехали самостоятельно или даже пришли пешком из Нарвы. Фото: Николай Андреев

На площади есть муниципальный общественный туалет, который вчера работал по обычному графику, то есть ночью был закрыт. Это вызвало критику в соцсетях – от людей, которые ночевали на площади. Сегодня по распоряжению городских властей туалет работает бесплатно и круглосуточно.

Мэр и Нарвская больница также договорились, что на площади теперь дежурит скорая помощь, подвезли дополнительный биотуплет. Город также ищет возможность разместить беременных и женщин с детьми.

Общественный туалет стал работать бесплатно – это обсуждаемая новость в очереди. Фото: Николай Андреев

Советник управы по кризисной коммуникации Александра Грюнвальд сообщила, что власти не рассматривают происходящее как кризис. Тем не менее, сегодня прошло заседание кризисной комиссии, в рамках которого городские власти и пограничники обсудили ситуацию.

О происходящем также стал информировать государственный сайт kriis.ee (пока только на эстонском языке). Александра Грюнвальд отметила, что распространяется уже довольно много дезинформации о происходящем в Нарве, и призвала получать информацию только из проверенных источников.

После полудня, пока уменьшалась очередь на Петровской площади, очередь на пограничном мосту, наоборот, быстро росла. За ситуацией на границе наблюдает и российский разведывательный аэростат, который можно увидеть над Нарвским замком. Река изгибается за мостом, поэтому, на самом деле, аэростат находится над российской территорией, хотя с этого ракурса кажется, что он над Нарвой. Фото: Николай Андреев

Утром 21 июня в очереди стояли около тысячи человек. Когда эстонский погранпункт начал работу, очередь стала убывать. Пограничники запускают людей на контроль группами, вход огорожен полицейскими лентами. Однако при этом быстро растет очередь на мосту в сторону РФ.

Эстонские пограничники теперь пропускают людей на контроль небольшими группами. Если они будут работать в обычном режиме, мост быстро заполнится людьми, поскольку российский погранпункт пропускает людей медленнее. Фото: Николай Андреев

В середине дня, 21 июня, люди в начале очереди рассказывали, что им потребовалось ждать около трех часов, чтобы подойти ко входу в эстонский погранпункт. По опыту тех, кто часто пересекает границу, известно, что в очереди на мосту им придется ждать еще от 3 до 5 часов.

На вход в эстонский и в российский погранпункт стоят очереди. Между ними – активное движение. Фото: Николай Андреев

На мосту нет доступа к воде и туалетам. Неделю назад, когда очередь была только к российскому погранпункту, была единственная возможность попасть в туалет – вернуться в Эстонию, пройти паспортный контроль, посетить туалет, снова пройти паспортный контроль и вернуться в очередь на российской части моста. Сейчас из-за очереди в Нарве этой возможности уже нет.

Яна из Таллинна: из Италии в Петербург нужно ехать через Нарву. Фото: Николай Андреев

Яна приехала на границу утром 21 июня. Она только что вернулась домой в Таллинн из Рима и теперь отправилась в Санкт-Петербург. В самолете она познакомилась с россиянами, которые постоянно живут в Италии и тоже ехали в Россию – из Рима через Нарву.

«А куда им деваться? Прилетели из Рима в Таллинн, сели на электричку, приехали в Нарву к 10 вечера, а здесь не пропускают. А они не знали. И у них был аттракцион – где ночевать?» – рассказала Яна.

На Петровской площади еще много транспорта, в том числе с иностранными номерами. Сотрудники муниципальной полиции утром начали обзванивать их владельцев и эвакуировать машины тех, с кем не удалось связаться. В воскресенье здесь состоится военный парад, а граница будет ненадолго закрыта полностью. Фото: Николай Андреев

По словам Яны, ее новые знакомые знали, что граница в 11 закрывается, но рассчитывали за час успеть перейти границу и не ожидали таких очередей.

«Но они просчитались, оказывается, вчера вообще все рано закрылось», – добавила она.