OpenAI сделала важную покупку для развития искусственного интеллекта
Фото: Reuters/Scanpix
OpenAI приобрела Rockset, стартап, специализирующийся на «умном» поиске и аналитике, что стало самой значительной сделкой для компании, занимающейся искусственным интеллектом.
OpenAI ведет напряженную борьбу с такими конкурентами, как Anthropic и Alphabet, за создание самых мощных моделей искусственного интеллекта и объединение их с функциональными сервисами, которые можно будет продавать бизнесу. Стоимость проекта оценивается в 86 миллиардов долларов, а разработка идет по графику и в этом году принесет доход в 3,4 миллиарда долларов.
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