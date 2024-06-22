OpenAI сделала важную покупку для развития искусственного интеллекта

Делов-то: зачем закрывают границу с Россией, враскоряку на зеленом переходе, «ИИ – чушь, но надо развивать»

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.

В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.