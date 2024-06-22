    OpenAI сделала важную покупку для развития искусственного интеллекта

    Фото: Reuters/Scanpix

    OpenAI приобрела Rockset, стартап, специализирующийся на «умном» поиске и аналитике, что стало самой значительной сделкой для компании, занимающейся искусственным интеллектом.

    OpenAI ведет напряженную борьбу с такими конкурентами, как Anthropic и Alphabet, за создание самых мощных моделей искусственного интеллекта и объединение их с функциональными сервисами, которые можно будет продавать бизнесу. Стоимость проекта оценивается в 86 миллиардов долларов, а разработка идет по графику и в этом году принесет доход в 3,4 миллиарда долларов.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Олег Гросс получил предложение выкупить А1000 Market Владелец A1000: сеть не продается, пока не будет предложена хорошая цена
Сдавшиеся владельцы популярного бара в Тарту передали бразды правления новому владельцу
В Кийза началось строительство крупнейшего аккумуляторного парка в континентальной Европе
Эпицентр
Продавец мяса с гигантскими долгами продолжает деятельность под новым юридическим лицом
Известный продавец мяса Estonian Meat House погряз в долгах и движется к банкротству. Руководство компании же пытается продолжить деятельность под новым юридическим лицом.
Известный продавец мяса Estonian Meat House погряз в долгах и движется к банкротству. Руководство компании же пытается продолжить деятельность под новым юридическим лицом.
Все большие материалы
Инвестор
Малые инвесторы Silvano выступили против крупного акционера
На собрании акционеров производителя нижнего белья Silvano Fashion Group малые акционеры попытались заблокировать решение о нераспределении дивидендов.
На собрании акционеров производителя нижнего белья Silvano Fashion Group малые акционеры попытались заблокировать решение о нераспределении дивидендов.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Делов-то: зачем закрывают границу с Россией, враскоряку на зеленом переходе, «ИИ – чушь, но надо развивать»
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.
В очередном выпуске подкаста «Делов-то!» журналисты ДВ обсуждают, что вызвало кризис на границе в Нарве, почему правительство приняло свои решения о границе, почему Эстония рухнула в рейтинге конкурентоспособности, как мы оказались в ситуации экономического кризиса, и нужно ли нашей стране инвестировать в ИИ, чтобы вернуть былую славу и гордость IT-державы.
Все подкасты ДВ
Mнения
После выборов в Европарламент: интрига сохраняется
После выборов в Европарламент прошло уже почти две недели, но поствыборная интрига сохраняется, причем варианты ее разрешения в Брюсселе и Таллинне тесно переплетены, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
После выборов в Европарламент прошло уже почти две недели, но поствыборная интрига сохраняется, причем варианты ее разрешения в Брюсселе и Таллинне тесно переплетены, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
Бычий рынок продлится еще три года: стратегия, которая поможет за это время разбогатеть
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Важно уметь отличить временно слабую акцию от неудачника. В последнем случае акцию нужно решительно продать, считает шведский инвестор с эстонскими корнями Арне Тальвинг.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект