Новости

dv.ee

28 июня 2024 в 8:37









Исследование: эстонские компании ведут бизнес с РФ через немецкие банки

Если из-за санкций невозможно вести бизнес с Россией напрямую, это делается через другие страны. Фото: Liis Treimann

Множество эстонских компаний обошли наложенные на Россию санкции и продолжили снабжать режим Путина товарами или деньгами. Этому, вероятно, способствовали финансовые учреждения Германии и Люксембурга, выясняется из исследования, выполненного в качестве дипломной работы в Эстонской академии внутренней безопасности (Sisekaitseakadeemia).

В дипломной работе «Анализ денежных потоков эстонских компаний до и после введения санкций Европейского Союза против России» автор Маркус Ранд указал, что целью исследования было сделать выводы о возможном обходе санкций на основе анализа денежных потоков.