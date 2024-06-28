Финская биржевая компания продает эстонскую «дочку» местному руководству
На Rally Estonia также были баннеры, изготовленные Pixmill Estonia. Фото иллюстративное.Фото: Ремо Тынисмяэ, Postimees/Scanpix
Финская биржевая компания PunaMusta Media продает свою эстонскую «дочку», производящую рекламную продукцию, местному руководству. Об этом компании сообщила Хельсинкской бирже.
Конкретнее, компания PunaMusta Coloro, входящая в концерн PunaMusta Media, продает занимающуюся рекламной продукцией фирму Pixmill Estonia, которая работает в Эстонии уже более 14 лет. Pixmill Estonia производит баннеры, флаги, знаки и плакаты различных размеров, а также другие рекламные изделия.
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