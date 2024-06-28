    Новым премьер-министром, вероятно, станет Кристен Михал

    Кристен Михал и лидер Партии реформ Кая Каллас.Фото: Andras Kralla

    Хотя Кая Каллас хотела, чтобы новый председатель Партии реформ был избран 14 июля, правление партии решило иначе, передает Delfi.

    Так, руководство Партии реформ на сегодняшнем онлайн-заседании приняло решение собраться завтра, чтобы утвердить кандидата на пост премьер-министра. Сама Каллас ранее утверждала, что нового лидера реформистов могли бы избрать на общем съезде партии 14 июля.

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