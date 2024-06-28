Новым премьер-министром, вероятно, станет Кристен Михал

Гендиректор Äripäev продал большую часть Nvidia: «Страх победил жадность»

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов, который три года назад приобрел акции производителя чипов Nvidia, продал большую часть своей позиции с десятикратной прибылью. В то же время он по-прежнему считает компанию сильной.

Генеральный директор Äripäev Игорь Рытов, который три года назад приобрел акции производителя чипов Nvidia, продал большую часть своей позиции с десятикратной прибылью. В то же время он по-прежнему считает компанию сильной.