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dv.ee

24 апреля 2024 в 6:36









Оштрафованная на 1 млн евро фирма Olerex подала кассацию в Госсуд

Иллюстративное фото. Фото: LIIS TREIMANN

Компания Olerex подала кассационную жалобу в Государственный суд по поводу назначенного ей штрафа в размере 1 млн евро за нарушение обязательства по биодобавкам в топливе, передает rus.err.ee.

В прошлом году Департамент окружающей среды назначил предприятию штраф в размере 8 млн евро за предполагаемое нарушение Закона о жидком топливе и Закона об охране атмосферного воздуха, но в марте Тартуский уездный суд снизил общую сумму штрафа в восемь раз до одного миллиона евро.

Он сделал вывод, что вина предприятия невелика, а отягчающих обстоятельств нет. Однако Olerex считает, что штраф по-прежнему непропорционально велик и просит Госсуд отменить решение суда первой инстанции.

На момент написания новости высшей судебный орган Эстонии не занял позицию по поступившей жалобе.