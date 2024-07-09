Катри Теллер: обслуживающий персонал без гроша за душой может быть счастливее, чем пузатый бизнесмен

«Инвестор joomas» рекомендует покупать недвижимость: сейчас отличное время, и будет только лучше

Инвестор в недвижимость Марти Теллас, известный как основатель юмористического проекта «Инвестор joomas», посетил Инвестиционный Фестиваль уже в девятый раз. Там он рассказал о своем портфеле недвижимости и поделился советами с начинающими инвесторами.