    Производитель «зеленой» энергии инвестирует все заработанное: «Мы только в начале роста»

    С 2030 года с точки зрения активов Sunly станет польской компанией, поскольку рынок там в десять раз больше, пояснил глава компании Прийт Лепасепп. Фото: Andras Kralla

    Из-за снижения цен на электроэнергию оборот производителя «зеленой» энергии Sunly уменьшился, а операционный убыток увеличился. В то же время активы компании выросли до более чем полумиллиарда евро.

    «Мы надеялись, что в прошлом году уже сможем покрывать текущие расходы за счет нашего роста: у нас больше сотрудников, мы инвестируем в больших объемах и вскоре будем инвестировать еще больше», – сказал руководитель Sunly Прийт Лепасепп, отметив, что в настоящее время идет очередной этап привлечения капитала.

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