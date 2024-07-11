Сеть алкогольных магазинов Araxes поглощает конкурента

Большая чистка в Eesti Energia: уволены члены команды Суттера

После того как Eesti Energia возглавил Андрус Дурейко, из концерна и его «дочек» ушли несколько руководителей высшего звена, работавших при предыдущем председателе правления Хандо Суттере. По словам последнего, из госконцерна уже ушли 14 человек.

После того как Eesti Energia возглавил Андрус Дурейко, из концерна и его «дочек» ушли несколько руководителей высшего звена, работавших при предыдущем председателе правления Хандо Суттере. По словам последнего, из госконцерна уже ушли 14 человек.