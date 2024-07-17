    Молодежь покидает сектор программирования

    Число молодых программистов сокращается. Фото: Erik Prozes

    Согласно быстрой статистике рынка труда от Департамента статистики, за последние полтора года как в целом в сфере информации и связи, так и в более узкой отрасли компьютерного программирования стало работать меньше молодежи в возрасте 20-29 лет. Если в предыдущие годы отрасль программирования росла именно за счет молодежи, то за последний год ее число в этой отрасли сократилось.

    В последнее десятилетие сфера информации и связи по показателям была образцом для рынка труда Эстонии: самые высокие зарплаты, рост числа работников даже в разгар кризиса, самый большой недостаток образованной рабочей силы по утверждению работодателей и самые большие амбиции роста.
    Данные регистра трудовой занятости показали, что за последние полтора года число трудовых отношений в сфере информации и связи значительно сократилось. По состоянию на июнь этого года там было зарегистрировано около 36 000 работников. Из них более половины (22 000) зарегистрированы в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг.
    В 2019-2023 годах в сфере информации и связи именно в отрасли компьютерного программирования, консультаций и других сопутствующих услуг было создано больше всего новых рабочих мест, а именно 7700, однако за последний год там снова стало на 600 рабочих мест меньше. В других отраслях изменения были менее значительными, однако снижение за последний год произошло практически во всех из них.
    Фото: Департамент статистики
    Молодых программистов сменили работники среднего возраста
    По словам специалиста по данным Департамента статистики Кадри Рооталу, самые большие изменения в отрасли программирования отмечаются среди молодых работников. «Если раньше число трудовых отношений в отрасли компьютерного программирования росло именно за счет молодых работников, то за последний год этот рост замедлился, и число работников в возрасте 20-29 лет там, напротив, снизилось», – отметила Рооталу. Например, в июне 2022 года в отрасли компьютерного программирования работало 6130 человек в возрасте 20-29 лет, по состоянию на конец июня этого года число молодых работников снизилось до 5070. В то же время работников в возрасте 40 лет и старше в этой отрасли стало больше: в 2022 году там работало 5720 человек в возрасте 40-69 лет, в июне этого года – уже 6880.
    Молодые специалисты покидают отрасль
    В отрасли компьютерного программирования больше всего сократилось число именно молодых специалистов, например, разработчиков программного обеспечения, программистов приложений, системных аналитиков, системных администраторов и т.п. Если в июне 2023 года в отрасли программирования на должности специалиста работало 3920 человек в возрасте 20-29 лет, то в июне этого года лишь 3370. В других возрастных группах такого существенного сокращения числа специалистов не наблюдалось, а в возрастной группе 40-59 лет их стало, напротив, больше.
    Фото: Департамент статистики
    Чем вызваны эти изменения?
    Специалист по данным Департамента статистики Кадри Рооталу отметила, что сокращение доли молодежи в сфере информации и связи и в более узкой отрасли компьютерного программирования отчасти соответствует изменениям состава народонаселения. Если в 2019 году число жителей Эстонии, относящихся к возрастной группе 20-29 лет, составляло 153 000, то по состоянию на 1 января 2024 года – лишь 136 000. При этом число людей в возрастной группе 40-49 лет за эти годы увеличилось более чем на 10 000 человек.
    «Можно предположить, что молодые люди, начавшие работать в отрасли программирования в предыдущие годы, теперь просто стали старше», – отметила Рооталу. При этом, по ее словам, остается вопрос, почему число молодых людей в отрасли программирования сократилось именно в последние два года, если доля молодежи в общем населении в целом уменьшается уже давно. «Покинувшие отрасль программирования выделяются только тем, что они молоды. Из них почти две трети имеют гражданство Эстонии и половина – высшее образование», – добавила Рооталу.

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