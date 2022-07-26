«Эстонским выпускникам легко себя "продать"», – за что подростки хвалят и почему ругают школы Таллинна

Ученики в классе. Иллюстративное фото. Фото: Karin Kaljuläte, Ekspress Meedia/Scanpix

Эстонскую систему среднего образования принято считать одной из самых прогрессивных в Европе. Но что думают о ней сами школьники и гимназисты? Корреспонденты ДВ собрали мнения подростков о системе образования и их идеи по ее улучшению.

Корреспонденты анонимно спросили у 60 учащихся школ и гимназий с 8 по 12 классы, довольны ли они системой образования в Эстонии, а заодно, и о том, что можно в ней улучшить. В опросе участвовали ученики таллиннских школ и гимназий – преимущественно, русскоязычных.

По данным опроса, существующая образовательная система нравится почти 72% опрошенных.

Среди ключевых недостатков учащиеся упомянули монотонность и формальный характер образования, неуважение к личным границам и мнению школьников, недостаточное внимание к изучению эстонского языка и культуры. Основными достоинствами школьники назвали отсутствие платы за обучение, хорошие перспективы продолжения образования и трудоустройства после выпуска, длинные каникулы, гибкость программы в старших классах.

Текст Элины Драгуновой и Валерии Миловановой публикуется в рамках Летней школы журналистики, которая организована Стокгольмской школой экономики (SSE Riga) при партнерстве с «Деловыми ведомостями». На сайте dv.ee появилась рубрика «Молодые и деловые», в которой мы будем публиковать работы студентов школы.

Что нравится школьникам в эстонском образовании?

«Эстонская система образования – одна из самых лучших в мире, и даже тест PISA (тест для 15-летних подростков, который оценивает уровень образования) показывает, что наша страна может гордиться построенной системой», – патриотично считает выпускник 12-го класса этого года: «Тот факт, что образование бесплатное, делает его доступным для всех детей».

Аналогичную высокую оценку дает девушка, окончившая в этом году 11-й класс: «Система школьного образования меня устраивает. Эстонские выпускники школ довольно успешны как в дальнейшей учебе, так и в способности "продать" себя на рынке труда».

Еще одна закончившая в этом году обучение респондентка упоминает не самое очевидное преимущество местного образования. «Из плюсов могу отметить бесплатное питание, включая гимназию. Я осталась довольна выбором предоставляемой еды и могу сказать, что наши повара трудились на славу. Но, к сожалению, ходят слухи, что питание снова хотят сделать платным и я не поддерживаю эту идею», – отмечает девушка, закончившая 12-й класс.

Школьная столовая, иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Подростки помладше упоминают в качестве преимущества и долгие каникулы: «По сравнению с другими странами Европы, в Эстонии довольно длинные каникулы, что не может не радовать. Надеюсь школьники и дальше будут наслаждаться продолжительным отдыхом», – комментирует ученик 8-го класса.

Некоторые особенности существующей системы одни школьники считают достоинствами, а другие причисляют к недостаткам. Прежде всего речь о разнообразии общеобразовательных курсов. «Даже самые "бесполезные" предметы как-то меняют подростков, делая образованнее и расширяя кругозор», – считает ученица 10 класса.

Недостатки таллиннских школ

Девушка того же возраста из другой школы придерживается кардинально иного мнения: «Вещи, обязательные для жизни, мы заканчиваем учить в классе седьмом, потом начинаются предметы, называемые учителями и родителями "для общего интеллекта" и "никогда не знаешь, что тебе понадобится". Лично моё мнение, что ученикам после 7-го класса надо предоставлять выбор предметов или специализации – например, гуманитарные, технические и естественнонаучные».

«В школьной программе гимназии есть некоторые предметы, необходимости в которых я совершенно не вижу <...>. Например, музыка, программирование, физкультура», – вторит этой оценке другая 11-классница.

Фото: Tanel Meos, Ekspress Meedia/Scanpix

Видимо, оценка гибкости системы обучения в старших классах во многом зависит от ее реализации на местах. «Правильно, что в гимназии есть возможность выбрать предметы "по выбору". В 10-12 классах дети уже достаточно сформировались и получили общее образование, чтобы выбирать курсы самостоятельно. Но некоторые школы пренебрегают этим и предоставляют лишь узкий выбор предметов, а то и вовсе делают курсы "по выбору" обязательным», – говорит ученица 10-го класса.

Важным недостатком, о котором упоминает ряд учащихся, является чрезмерная фиксация на оценках и отсутствие индивидуального подхода к способностям и достижениям учащихся. «К минусам могу отнести необъективную систему оценивания знаний и требование быть умелым во всем и всегда» – такое мнение высказывает ученик 10-класса.

«Все учащиеся разные, с разными возможностями, и если один ребенок ходит на тренировки и может пробежать круг на пятерку, то другой может быть не таким спортивным как первый. Если ребенок старался и пытался сделать все что в его силах, то это уже показатель», – говорит восьмиклассница.

Еще один важный вопрос, который в своих ответах затронул целый ряд респондентов, – нехватка учителей, способных заинтересовать школьников своими предметами. «Важно знать новые и современные приемы преподавания, и не задерживаться на старых системах. В конце концов, хороший преподаватель должен быть человечным и дружелюбным а также любить свою деятельность. Таких учителей крайне мало», – полагает один из опрошенных десятиклассников.

«Лично для меня современного школьного образования особо-то и нет. Ситуацию спасают только харизматичные учителя, которые понимают, как правильно подходить к современным детям, однако, есть и такие учителя, которые говорят: «открывайте учебники на странице n и читайте», – вторит учащийся 8 класса.

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«Большинство школьников идут в 1 класс с желанием учиться, но вся система построена на уничтожении этого желания», – резюмирует недовольство ученица 10 класса. – «Известно, что без хороших оценок есть шанс лишиться будущего, но чтобы получать эти оценки, нужно быть покладистым и удобным для учителей. По сути, мы воспитываем поколение, которое умеет молчать, подлизываться и зубрить, в своём большинстве, бесполезную информацию – ради нужного аттестата. Также, мне кажется, что надо установить жестче рамки для учителей, что они могут и не могут себе позволять».

По сути, мы воспитываем поколение, которое умеет молчать, подлизываться и зубрить бесполезную информацию.

Кстати, среди улучшений системы образования, предложенных школьниками, была в том числе и идея отправки школьного персонала на регулярные занятия с психологом.

Языковой вопрос в школах, являющийся одним из дискуссионных в эстонском обществе, тоже был затронут самими учащимися. Вот, например, какие улучшения для образовательной системы предложил ученик 9-го класса: «Большее количество внимания стоит обратить на изучение эстонского языка через поиск хороших преподавателей, совместные проекты русских и эстонских школ, обучению и других предметов на эстонском языке. Также направлять учеников участвовать в проектах, где они смогут познакомиться с современной эстонской культурой».