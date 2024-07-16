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dv.ee

16 июля 2024 в 10:51









Цахкна: налог на оборону будет обременительным, но временным

Председатель партии «Ээсти 200» Маргус Цахкна. Фото: Liis Treimann

По словам председателя партии «Ээсти-200» Маргуса Цахкна, налог на оборону будет введен на ограниченный срок, вероятно – до следующих парламентских выборов в 2027 году, передает rus.err.ee.

Он отметил, что на прошлой неделе коалиция проработала все темы договора, но «серьезные переговоры по-настоящему начинаются только теперь».

«В центре внимания очень трудные решения в формировании госбюджета. Серьезным налоговым бременем для общества станет налог на оборону. Как предполагается, налог на оборону будет многокомпонентным, и его главная идея состоит в том, что в финансирование обороны и в широком смысле слова безопасности будут вносить свой вклад все группы общества, каждая в зависимости от уровня своих доходов», – сказал Цахкна.

При этом налог планируется ввести на временной основе.

«Второй важный момент – налог на оборону будет введен на время, то есть, у него будет срок начала действия и завершения, вероятно, сроком на три года или меньше, до марта 2027 года, когда состоятся следующие выборы», – сообщил лидер «Ээсти 200».