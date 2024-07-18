У Tavid сменился мажоритарный акционер

Меэлис Атонен: «Я был в политике десять лет и тогда я верил в государство»

Выступая на конференции ДВ «Заставь деньги работать – 2023», предприниматель, член совета Tavid Меэлис Атонен пояснил, почему инвестировать в золото выгоднее, чем в серебро.