    Певкур: отмена налогового горба откладывается, а министра финансов заменят

    Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Andras Kralla

    По словам министра обороны Эстонии и заместителя председателя Партии реформ Ханно Певкура, отмена так называемого налогового горба откладывается на год, а министр финансов Март Вырклаэв на своем посту в новом правительстве не останется, передает rus.err.ee.

    Говоря о коалиционном договоре, Певкур отметил отсрочку на год отмены налогового горба, дополнительное внимание к запасам боеприпасов, сокращение бюрократии, ускорение рассмотрения планировок.
    Он также добавил, что социал-демократы получат еще один министерский пост – речь идет о новом министерском портфеле.
    Заместитель председателя Социал-демократической партии и член делегации на коалиционных переговорах Танель Кийк рассказал в интервью на Vikerraadio, что налоги планируется повысить на 500-600 млн евро в год.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
Директор Silmet покидает компанию: «Я навредил сам себе»
В правительстве появится министр инфраструктуры. Этот пост достанется социал-демократам
По 18 000 евро в месяц на счет: инвестор рассказал о своем пути к успеху
Эпицентр
Следующая остановка: Дубай. Эстонские инвесторы ищут теплые места без лишних налогов
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Предприимчивые жители Эстонии все смелее выходят на рынок зарубежной недвижимости. И теперь портфели инвесторов пополняют квартиры не только в хорошо знакомых Испании или Франции, но и в Дубае, у которого обнаружилось немало плюсов перед Европой.
Все большие материалы
Инвестор
Крупнейший в мире производитель чипов увеличил выручку, растут и акции технологических компаний
Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC опубликовал отчет за второй квартал. Выручка компании выросла почти на треть – на фоне новостей также начали расти акции американских технологических компаний.
Крупнейший в мире производитель микросхем TSMC опубликовал отчет за второй квартал. Выручка компании выросла почти на треть – на фоне новостей также начали расти акции американских технологических компаний.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: это шутка что ли? У хедж-фондов низкая доходность
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсудили не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Финансисты об облигациях Eesti Energia: «Ловкое превращение тыквы в карету»
Выпуск облигаций Eesti Energia – достойный восхищения финансовый трюк, позволяющий грамотно упаковать дефицит бюджета. А заплатят за ловкий маневр потребители электроэнергии, считают финансисты и обозреватели рынка.
Выпуск облигаций Eesti Energia – достойный восхищения финансовый трюк, позволяющий грамотно упаковать дефицит бюджета. А заплатят за ловкий маневр потребители электроэнергии, считают финансисты и обозреватели рынка.
Все мнения
Интервью
«Все больше владельцев неожиданно теряют имущество»: рассказ судебного исполнителя
Популярная в последнее время в Эстонии услуга – мини-склады для компаний и частных клиентов – таит в себе опасность, о которой многие не подозревают. За долги клиенты могут лишиться всего, что отдали на хранение. О том, почему таких случаев в 2024 году стало гораздо больше и что именно приходится распродавать, рассказал в интервью ДВ судебный исполнитель по Харьюмаа Ристо Сепп.
Популярная в последнее время в Эстонии услуга – мини-склады для компаний и частных клиентов – таит в себе опасность, о которой многие не подозревают. За долги клиенты могут лишиться всего, что отдали на хранение. О том, почему таких случаев в 2024 году стало гораздо больше и что именно приходится распродавать, рассказал в интервью ДВ судебный исполнитель по Харьюмаа Ристо Сепп.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект