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dv.ee

19 июля 2024 в 7:08









Певкур: отмена налогового горба откладывается, а министра финансов заменят

Министр обороны Ханно Певкур. Фото: Andras Kralla

По словам министра обороны Эстонии и заместителя председателя Партии реформ Ханно Певкура, отмена так называемого налогового горба откладывается на год, а министр финансов Март Вырклаэв на своем посту в новом правительстве не останется, передает rus.err.ee.

Говоря о коалиционном договоре, Певкур отметил отсрочку на год отмены налогового горба, дополнительное внимание к запасам боеприпасов, сокращение бюрократии, ускорение рассмотрения планировок.

Он также добавил, что социал-демократы получат еще один министерский пост – речь идет о новом министерском портфеле.

Заместитель председателя Социал-демократической партии и член делегации на коалиционных переговорах Танель Кийк рассказал в интервью на Vikerraadio, что налоги планируется повысить на 500-600 млн евро в год.