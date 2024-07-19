По словам Каи Каллас, она еще полностью не осознала, что станет верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам. Фото: Лийз Трейманн

Кая Каллас: «Боже мой, на что я согласилась!»

Подводя черту под своей работой в должности премьер-министра, Кая Каллас не оставляет никаких рекомендаций для будущего главы правительства Кристена Михала. «Его наставником является Андрус Ансип, думаю, что ко мне за советом он не обратится», – сказала она.

В своем последнем интервью в должности премьер-министра Кая Каллас призналась, что до последнего не верила, что ее выдвинут кандидатом на пост верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам. «Я подумала: "Боже мой, на что я согласилась!" Столько неопределенности и тревог», – сказала она.